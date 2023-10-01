Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Fikri Ataoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Forum’un oldukça yararlı geçtiğini ifade etti.

Pek çok ülkeden katılımın olduğuna işaret eden Ataoğlu, organizasyonda ülkeler arası teknik paylaşımların da olduğunu ifade etti

Şehir Planlama Dairesi’nin ülkenin planlı gelişimi için yürüttüğü çalışmalarda sahip olduğu teknik tecrübeyi geliştirmesinde böylesi organizasyonların önemli olduğuna vurgu yapan Ataoğlu, misafirperverlikleri için Azerbaycan Devleti'ne teşekkürlerini sundu.

Ataoğlu’na ziyarette Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, şehir plancısı Sinem Sevindik ve mimar Aslı Arnavut Gürtepe eşlik etti.

Azerbaycan’ın Zengilan kentinde yer alan “Ekonomik Kalkınma ve Eşitsizliklerle Mücadele için Sürdürülebilir Şehirler” konulu foruma 53 ülkeden katılım oldu.

Forum, ekonomik gelişme ile birlikte sürdürülebilir şehirler inşa etme konusunda fikir alışverişi yapılmasına imkan tanımak için düzenlendi.

Etkinliğin sonunda Ağalı’nın “Akıllı Köyü” ziyaret edildi, Zengilan’da imar projeleri incelendi.