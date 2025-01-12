Ataoğlu, “O’nun Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak ve geleceğini güvence altına almak adına verdiği mücadele, her zaman bizlere rehber olmaya devam edecektir.” dedi.

Fikri Ataoğlu Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 13. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu lideri ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin sembolü Rauf Raif Denktaş’ı, aramızdan ayrılışının 13. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.

Rauf Denktaş, ömrünü Kıbrıs Türk halkının hak, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine adamış, diplomasi ve liderlik konusundaki kararlılığıyla tarihe iz bırakmıştır. Onun liderliğinde kazanılan kazanımlar, Kıbrıs Türk halkının onurlu varoluş mücadelesinin dönüm noktalarını oluşturmuştur.

Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak ve geleceğini güvence altına almak adına verdiği mücadele, her zaman bizlere rehber olmaya devam edecektir. Denktaş’ın hatırasını yaşatmak ve onun mirasına sahip çıkmak, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük sorumluluktur.

Onun sadece Kıbrıs Türkleri için değil, tüm Türk dünyası için bir lider ve örnek şahsiyet olarak taşıdığı anlam, bugün de güçlü bir şekilde hissedilmektedir. Denktaş’ın mücadele azmi ve vatan sevgisi, bizlere bir kez daha birlik ve dayanışma içinde hareket etmenin önemini hatırlatmaktadır.

Bu vesileyle, Rauf Raif Denktaş’ı bir kez daha saygı, sevgi ve şükranla anıyor; onun aziz hatırasını yüreklerimizde yaşatacağımıza söz veriyoruz. Ruhu şad olsun.”