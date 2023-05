Ataoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları son derece endişe vericidir. Bu olayların son örneği de Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sadrettin Tuğcu’ya bıçaklı saldırıdır. Sağlık çalışanlarımız toplumumuzun en değerli unsurlarından biridir. Gece gündüz demeden, insanların sağlığını ve hayatını korumak için çalışırken kendi sağlıklarını bile riske atarak görev yapmaktadırlar. Onların bu fedakarlıkları karşısında şiddet uygulanması kabul edilemez bir davranıştır. Bu tür olaylar sadece sağlık çalışanlarımızın güvenliğini tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda sağlık hizmetlerimizin kalitesini de olumsuz yönde etkiler. Sağlık çalışanlarımızın huzur içinde çalışmaları adına her türlü önlemi almak için gereken tüm adımlar, gerekli tüm tedbirler kararlılıkla atılacaktır. Başta sağlık çalışanlarına yönelik olmak üzere şiddetin her türlüsünü kınıyor ve herkesi bu tür davranışlardan kaçınmaya davet ediyorum. Şiddetin hiçbir türü kabul edilemez, insan hayatının değerini her şeyin üstünde tutarak, şiddetin her türlüsüne karşı çıkmalı ve bunu toplum olarak benimsemeliyiz. Herkesin güvenliği ve refahı için, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini benimsiyoruz. Sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulayanların yasalar çerçevesinde cezalandırılacağına ve hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyorum. Yargımıza güvenim tamdır. Sayın doktorumuz Dr. Sadrettin Tuğcu’ya geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”