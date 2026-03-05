Başbakan Yardımcısı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT ekranlarından Orta Doğu’daki savaş nedeniyle Dubai’de mahsur kalan KKTC vatandaşlarının bugün adaya döneceğini açıkladı.

Ataoğlu, vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını ve süreç boyunca kendilerine destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

“VATANDAŞLARIMIZA MORAL VERMEYE ÇALIŞTIK”

Ataoğlu yaptığı açıklamada, Dubai’de bulunan KKTC vatandaşlarıyla sık sık görüşerek yanlarında olduklarını ifade ettiklerini söyledi.

Ataoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Hep defalarca konuştuk, sohbet ettik, moral vermeye çalıştık. Yanlarında olduğumuzu ifade ettik.”

YİYECEK VE KONAKLAMA İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Mahsur kalan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Ataoğlu, konaklama ve temel ihtiyaçlar konusunda gerekli desteklerin sağlandığını dile getirdi, “Gerek yiyecek içeceklerinin, gerekse konaklamalarının karşılanacağını da biz paylaştık.” dedi.

UÇAKLAR BUGÜN ADAYA GELİYOR

Ataoğlu, vatandaşların kazasız ve sağlıklı şekilde adaya dönmelerinin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, uçakların kısa süre içinde hareket edeceğini söyledi.