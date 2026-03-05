“Ek düzenlemelerle varsa bir eksik, bir yanlış, düzeltilmesi gereken bir nokta onu da düzeltmekten bir an bile tereddüt etmeyiz. Bu konudaki niyetimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” diyen Yılmaz, “Tek amacımız var, KKTC’yi bilişim vadisi yapacak güçlü bir altyapıyı bir an önce harekete geçirmek” vurgusu yaptı.

Telekomdaki projenin siber güvenlik boyutuyla da önemli ve anlamlı bir proje olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bütün eleştirilere saygılıyız. Çeşitli soru işaretleri, tartışmalar olabilir, demokratik bir ortamda bunlar da gayet normal. Biz bütün bu hususlarda en üst düzeyde hassasiyetle, uygulamada ortaya çıkabilecek her türlü konuda anlayış birliği içinde hareket etmeye hazırız” diye konuştu.

Yılmaz Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Minareliköy Kampüsü Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının eğitim kalitesini yükseltecek ve refahına doğrudan katkı sunacak kampüsün, KKTC’nin ilim ve araştırma ufkunu genişletecek önemli bir eşik olduğunu kaydetti.

-“Nitelikli, donanımlı insan, kalkınma sürecinin bel kemiğini oluşturmaktadır”

Bugün dünyada rekabet üstünlüğünün, sahip olunan doğal kaynaklarla değil yetişmiş insan gücüyle, araştırma kapasitesiyle ve yenilik üretme kabiliyetiyle ölçüldüğünü ifade eden Yılmaz, kalkınmanın en önemli amacının insana hizmet etmek olduğu gibi en önemli vasıtasının da insan olduğunu belirtti.

“Nitelikli, donanımlı insan, kalkınma sürecinin bel kemiğini oluşturmaktadır” diyen Yılmaz konuşmasında, “Tam da bu nedenle kalkınma anlayışımızı kısa vadeli göstergelere indirgemiyor, kalıcı, dengeli ve kuşaklar arası sorumluluğu gözeten bir perspektifle ele alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir kalkınma denilen çerçevenin, üretim gücü ile bilimsel birikimi, ekonomik dinamizm ile toplumsal istikrarı birlikte yükseltebilmeyi ifade ettiğini kaydeden Yılmaz, “Kalkınma iddiamızı kalıcı kılmak istiyorsak, bilgi üretme kapasitemizi ve insan kaynağımızı sürekli güçlendirmek durumundayız” dedi.

Yılmaz, üniversitelerin akademik derinliğini ve araştırma gücünü yükseltmenin, KKTC’yi bölgesinde öne çıkan, küresel ölçekte itibarı yüksek bir yükseköğretim merkezi konumuna taşıma hedefinin en güçlü dayanaklarından biri olduğunu söyledi.

Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından öğrenci kabul eden KKTC üniversitelerinin ulaştığı seviyenin, bu hedef doğrultusunda katedilen mesafeyi açıkça gösterdiğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

“KKTC’de 100 bini aşan öğrenci varlığı ve yükseköğretimin hizmet gelirlerindeki belirleyici payı dikkate alındığında, bu alan ada ekonomisinin stratejik sektörlerinden biri haline gelmiştir.

Bugün temelini attığımız Altınbaş Üniversitesi’nin yeni kampüsü, KKTC’nin uluslararası bir yükseköğretim merkezi olma iddiasını daha da güçlendirecektir; küresel ölçekte görünürlüğüne ve akademik cazibesine önemli katkılar sunacaktır.”

Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’nin, diğer üniversiteler ile birlikte KKTC yükseköğretim ekosisteminin nicelikten, niteliğe yöneldiği dönemin temsilcilerinden biri olacağını dile getiren Yılmaz, kaliteyi ve niteliği artırmanın büyümek, genişlemekten de önemli olduğunun altını çizdi.

Lisansüstü programlara verilen ağırlık ve doktora düzeyindeki güçlü öğrenci oranının, araştırma üretiminin merkeze alındığını gösterdiğini ifade eden Cevdet Yılmaz, bir üniversiteden üç şey beklediklerini kaydederek, bunları eğitim- araştırma, sosyal ve kalkınma fonksiyonu olarak sıraladı.

Üniversitelerin aynı zamanda bir kalkınma kurumu olduğuna dikkat çeken Yılmaz, Altınbaş Üniversitesi’nin de hem eğitim hem araştırma hem de kalkınma fonksiyonu itibarı ile KKTC’ye hayırlı hizmetler yapacağına inanç belirtti.

KKTC’ye gerçekleştirdikleri önceki ziyaretlerde üniversiteleri yerinde görme imkânı bulduklarını, gençlerle buluştuklarını aktaran Yılmaz, bu ziyaretlerde, üniversitelerin öncülüğünde hayata geçirilen Kalkanlı Teknoloji Vadisi gibi projeleri yerinde inceleme imkânı bulduklarını hatırlattı.

Özellikle yeni teknolojilerin yapay zeka başta olmak üzere dijitalleşmenin, bugünkü kalkınma stratejilerinin omurgasını oluşturduğunu kaydeden Yılmaz, yeşil ve dijital dönüşümün, Türkiye Cumhuriyeti’nin de on ikinci kalkınma planının omurgasını oluşturduğunu söyledi.

KKTC’de de bu vizyonun çok önemli ve anlamlı olduğuna inanç belirten Yılmaz, “Artık yeni bir dünyadayız, korumacılığın yükseldiği, belirsizliğin arttığı, rekabetin yoğunlaştığı bir dünya ekonomisi var karşımızda. Bu ortamda yeni teknolojilere adapte olabilenler, bunları kullanabilenler hep bir adım önde olacaklar” diye konuştu.

-“Bilişim adası olma vizyonuna fiber altyapı büyük bir katkı sunacak”

Bu çerçevede son dönemde Başbakan Ünal Üstel ile imzaladıkları telekomünikasyon alanındaki fiber altyapıyı çağdaş standartlara getirecek projenin çok kıymetli olduğunu dile getiren Yılmaz, proje ile ilgili onay yasa tasarısının Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti. Yılmaz, hayırlı olmasını temenni etti.

KKTC’nin bilişim adası olma vizyonu olduğunu ve bunun İktisadi ve Mali İş Birliği projelerinde de önemli bir unsur olduğunu ifade eden Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

“Bilişim adası olma vizyonuna fiber altyapı büyük bir katkı sunacak. Bu bir altyapı projesi… Altyapı projesinde çok sayıda firmanın olması mümkün değil. Demir yolları gibi düşünebilirsiniz. Altyapı döşenecek ki üstünde farklı aktörler, faaliyetler yürütebilsinler. Aynı yeri defalarca kazdırarak, gitmek bu tür projelerde anlamlı değil. Kaynak israfına da yol açan bir durum. Dünyadaki en iyi uygulamalar da bize bunu söylüyor. Altyapı projelerini bir firmanın güzel bir şekilde devlet adına gerçekleştirmesi, o altyapı üzerinde de rekabetçi bir şekilde diğer firmaların faaliyet yürütmeleri en doğru yaklaşım olarak ortaya konuyor.”

Fiber optik altyapı projesinin hayata geçmesiyle internet hızının artacağını, vatandaşların çok daha ucuza, daha düşük maliyetle hizmet alacağını kaydeden Yılmaz, “Sadece vatandaşlar, hane halkları değil işletmeler, üniversiteler, araştırma kurumları gibi bütün kurumsal yapılar da daha kaliteli, nitelikli hizmete daha ucuza erişme imkanına kavuşmuş olacaklar” dedi.

-“Eleştiriler her zaman olabilir, her proje tartışılabilir buna da tabi ki saygı duyuyorum”

Tek amaçlarının bu olduğunu vurgulayan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, başka herhangi bir şeye itibar edilmemesini istedi. “Eleştiriler her zaman olabilir, her proje tartışılabilir buna da tabi ki saygı duyuyorum” diye konuşan Yılmaz, TC ile KKTC arasındaki ilişkilerin sıradan ilişkiler olmadığını vurguladı.

-“Fiber optik altyapı projesinin uygulanması aşamasında bir eksik, bir yanlış, haklı bir itiraz olursa birlikte gereğini yaparız”

Fiber optik altyapı projesinin uygulanması aşamasında bir eksik, bir yanlış, haklı bir itiraz olursa birlikte gereğinin yapılacağını belirten Yılmaz, “Ek düzenlemelerle varsa bir eksik, bir yanlış, düzeltilmesi gereken bir nokta onu da düzeltmekten bir an bile tereddüt etmeyiz. Bu konudaki niyetimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Yılmaz, “Tek amacımız var, KKTC’yi bilişim vadisi yapacak güçlü bir altyapıyı bir an önce harekete geçirmek. İnanın kaybettiğimiz her bir gün bu ülke için zarar. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bu uygulamayı hayata geçirmemiz çok kıymetli” vurgusu yaptı.

-“Rum kesimi attığı adımlarla adanın güvenliğini riske atmış durumda”

Dünyada güç siyasetinin yükseldiği bir dönemde olunduğunu dile getiren Yılmaz, “Maalesef ‘ben güçlüysem her şeyi yapabilirim’ gibi bir anlayış hakim hale gelmiş durumda” diyerek, buna katılmadıklarını belirtti. Kural temelli, uluslararası hukuka dayalı bir düzeni savunduklarını ifade eden Yılmaz, "Bir taraftan da realitelere gözlerimizi kapatamayız. Bunlara romantik bir şekilde bakamayız” diye konuştu.

Güvenliğin bu dönemde çok önemli hale geldiğine dikkat çeken TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Maalesef Rum kesimi attığı adımlarla son derece gereksiz bir yere, adayı silahlandırma çabasıyla adanın güvenliğini riske atmış durumdadır” dedi.

-“50 yıldır bu adada güven var, istikrar var, güvenlik var”

Türk askerinin ise 50 yıla aşkın bir süredir adanın hem Türk halkı hem de Rum vatandaşlar için daha güvenli hale gelmesini sağladığını ifade eden Yılmaz, “50 yıldır bu adada güven var, istikrar var, güvenlik var” diye konuştu.

Bu güvenlik altyapısıyla hem Rum tarafı hem de KKTC’nin kalkınma sürecini devam ettirdiğini dile getiren Yılmaz, güvenliğin olmadığı yerde kalkınmanın olmadığının altını çizdi. “Güvenliğin olmadığı yerde demokrasi de olmaz, temel hak ve hürriyetlerinizi de yaşayamazsınız” diyen Yılmaz, güvenli bir ortam, sağlam bir güvenlik altyapısının, kalkınmanın da demokrasinin de temeli olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün sonuna kadar yanında olduklarını ve yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, “Bu güzel ülkenin huzur içinde, güven ortamı içinde kalkınmasına, gelişmesine, demokrasisiyle, ekonomisiyle güçlenmesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

-“Bütün eleştirilere saygılıyız, anlayış birliği içinde hareket etmeye hazırız”

Telekom’daki projenin siber güvenlik boyutuyla da önemli ve anlamlı bir proje olduğunu kaydeden Yılmaz, konuyla ilgili KKTC’de çok tartışma olduğunu duyduğunu dile getirerdi. Yılmaz, “Hiçbir endişeniz olmasın, bütün eleştirilere de saygılıyız. Çeşitli soru işaretleri, tartışmalar olabilir, demokratik bir ortamda bunlar da gayet normal. Biz bütün bu hususlarda en üst düzeyde hassasiyetle uygulamada ortaya çıkabilecek her türlü konuda anlayış birliği içinde hareket etmeye hazırız” diye konuştu.

-“KKTC’nin Doğu Akdeniz’in parlayan bir yıldızı olması bizim en büyük amacımızdır”

Anavatan ve garantör Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak hak ettiği konuma ulaşması ve her alanda güçlenmesi için kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Yılmaz, “Eğitimden sağlığa, fiziki ve teknolojik altyapıdan üniversitelerine, AR-GE ve bilişim merkezlerine kadar güçlü bir yapıya KKTC’nin kavuşması, Doğu Akdeniz’in parlayan bir yıldızı olması bizim en büyük amacımızdır” dedi.