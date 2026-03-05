Nizam yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıta yapılan zamların özellikle tarım sektörünü doğrudan etkilediğini vurgulayarak, “Savaş bahane, zam şahane anlayışıyla yapılan bu artışlar üreticinin belini bükmektedir. Zaten ağır maliyetlerle üretim yapmaya çalışan çiftçi, akaryakıta gelen her zamla birlikte biraz daha üretimden uzaklaşmaktadır.” dedi.

Tarım sektörünün mazot başta olmak üzere enerji maliyetlerine büyük ölçüde bağlı olduğunu ifade eden Nizam, traktöründen sulama sistemine, ürünün tarladan pazara taşınmasına kadar birçok aşamada akaryakıtın temel bir girdi olduğunu kaydetti.

Hükümete çağrıda bulunan Nizam, üretimin sürdürülebilirliği için çiftçinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, özellikle tarımsal üretimde kullanılan akaryakıt konusunda üreticiyi rahatlatacak düzenlemelerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Nizam, aksi halde artan maliyetlerin hem üretimi düşüreceği hem de gıda fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacağı uyarısında bulundu.