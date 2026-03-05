Nilden Bektaş Erhürman, panelde yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle hafta boyunca kadın hikayelerine tanıklık ettiğini belirterek, gerçekleşen panelde de kadınların hikayelerini dinleme fırsatı bulacağını söyledi.

Panellerde kadınların yaşadıkları zorlukları ve gösterdikleri mücadeleye tanık olduğunu anlatan Nilden Bektaş Erhürman, panellerdeki konuşmacıların kendilerinden sonra gelenlere yol gösterdiğini vurguladı.

Panellerde aynı zamanda ülkede ve dünyada yaşanan dönemlere de tanıklık edildiğini aktaran Nilden Bektaş Erhürman, panellerin tarih dersi niteliğinde olduğunu kaydetti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün öneminden bahseden Nilden Bektaş Erhürman, emek mücadelesi sonucu kazanılan haklardan dolayı başarının kutlanmaya değer olduğunu ifade etti.

Nilden Bektaş Erhürman, konuşmasının devamında şöyle konuştu: “Kadın her alanda yer almalı ve sayıları artmalı. Üretim ve karar alma mekanizmalarında bulunmalı. Kadının sözü geçiyorsa ve fırsat eşitliği varsa, toplumun refah seviyesi yüksektir. Kadın geride kalırsa toplum da geride kalır. Ülkedeki kadın örgütleri ve kadın kooperatifleri, kadın haklarını savunuyorlar ve kadının emeğini ekonomiye kazandırıyorlar.”