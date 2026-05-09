Bakanlık'tan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Girne Antik Limanı’nın ülkenin en önemli turizm ve kültürel değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

Planlanan programın ilk etabının kararlılıkla sürdüğünü belirten Ataoğlu, projenin mendirek kısmındaki çalışmaların bayrama kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Limanda yürütülen iskele yenileme çalışmaları kapsamında çelik kazıkların çakıldığını belirten Ataoğlu, gerekli testlerin tamamlanmasının ardından bağlantı çelik kirişlerinin döşendiğini ve üzerine ahşap zeminin yerleştirildiğini kaydetti.

- “Çalışmalar etaplar halinde devam edecek”

Çalışmaların etaplar halinde devam edeceğini belirten Ataoğlu, süreç kapsamında ilk olarak "Zincir Kule" çevresindeki bölümün tamamlanacağını ardından balıkçı teknelerinin bağlandığı alandaki iskelenin yenileneceğini söyledi.

Ataoğlu, son aşamada ise restoranların ön kısmında bulunan iskelenin yenilenerek projenin tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

“Amacımız, hem güvenli hem de estetik açıdan limanımıza yakışır modern bir iskeleyi bölgeye kazandırmaktır.” diyen Ataoğlu, Girne Antik Limanı’nın turizm cazibesinin daha da artacağını, esnaf ve ziyaretçiler için daha konforlu bir kullanım alanı oluşacağını dile getirdi.

Ataoğlu, söz verdikleri gibi bu kalıcı projeyi ülkeye kazandırıyor olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Bakanlık olarak tarihi dokuyu koruyarak altyapıyı güçlendirmeye ve turizm bölgelerimizi sürdürülebilir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz”. dedi.