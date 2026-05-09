Toplantının açılış konuşmasını Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yaptı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Dinçyürek, sağlık alanında bilimsel bilgi paylaşımının ve uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, bilim ve teknolojinin sürekli geliştiğini, bu gelişmelerin hekimler arasında bilgi paylaşımıyla daha da değer kazandığını ifade etti.

Türk Omurga Derneği üyelerini yeniden ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Dinçyürek, bu tür bilimsel toplantıların KKTC’de düzenlenmesinin hem sağlık alanındaki gelişime hem de hekimlerin mesleki deneyimlerinin güçlenmesine önemli katkı sağladığını ayrıca ülkede bulunan hekimlerin de toplantıda yer almasının önemli olduğunu belirtti.