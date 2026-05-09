KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bu süreçte ortaya koyduğu çabayı olumlu değerlendiriyoruz.” dedi.

Maviş, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında gerçekleştirilen görüşmede; sivil toplum, ibadet özgürlüğü, sağlık, ekonomi ve ticaret alanlarında atılan ortak adımların da iki toplum arasında güvenin ve iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Maviş, “Kıbrıs’ın ihtiyaç duyduğu şey; gerilim değil diyalogun, yasaklar değil temasın, ayrışma değil ortak geleceğin güçlenmesidir.” vurgusu da yaptı.