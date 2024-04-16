Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 15-22 Nisan Dünya Turizm Haftası dolayısı ile mesaj yayımladı.

Bakan Ataoğlu bu yıl turizm haftasını çok daha güzel duygularla kutlanacağını, Girne Antik Liman’ın tamamlanmasıyla turizm haftasını bir festival niteliğinde 20 Nisan Cumartesi günü tüm halkın katılımı ile birlikte Antik Limanda kutlayacaklarını belirtti.

Ataoğlu, turizm dünyasının en önemli etkinliklerinden birini kutlamak, seyahat etmenin ve farklı kültürleri keşfetmenin önemini vurgulamak için turizm haftasını halkla birlikte kutlayacaklarını ifade ederek, turizmin ülke açısından önemine vurgu yaptı.

Ataoğlu mesajını şöyle sürdürüdü:

“Turizm, sadece ekonomik büyüme ve iş imkanları yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda insanların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlıyor. Farklı kültürlerin, geleneklerin ve insanların bir araya gelmesi, dünya barışı ve karşılıklı anlayış için kritik bir rol oynuyor.

Ülkemiz, eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve misafirperver insanlarıyla turistler için bir cennet. Bizler, Kuzey Kıbrıs’ın bu benzersiz değerlerini koruyarak ve geliştirerek, turizm sektörünü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.

Ancak, turizmin sürdürülebilirliği ve çevresel koruma da bizim için önemli bir öncelik. Doğamızı ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ediyoruz.

Bu vesileyle, turizm sektöründe emek veren herkese teşekkür ediyor ve tüm vatandaşlarımızı 20 Nisan Cumartesi günü Antik Liman’da düzenleyeceğimiz turizm festivaline davet ediyorum. Unutmayın, her birimizin turizmde oynayacağı rol, ülkemizin geleceği için artı bir değere sahiptir. Herkese sağlıklı ve mutlu seyahatler diliyorum.