Ataoğlu, Genel seçimlerin Ekim ayında Yerel seçimlerin de Aralık ayında yapılması gerekliliği görüşünü ortaya koydu. BRT’de Gündem 12 programına katılarak, açıklamada bulunan Bakan Ataoğlu, UBP-DP ve YDP hükümet ortaklarının Çarşamba günü biraraya gelerek, seçim tarihi konusunu ele alacaklarını söyledi.

Görüşmede yerel seçimlerde hükümet ortaklarının birlikte hareket edip etmeyecekleri hususunu da konuşacaklarını belirten Ataoğlu, “Demokrat Parti 7-8 bölgede kendi belediye başkan adayını çıkaracaktır. Bu bölgeler içinde Güzelyurt ve Lefke vardır ” dedi.

Bir soru üzerine Ataoğlu, Demokrat Parti’nin bu seçimde baraj altı kalacağı söylemlerinin 1993 yılından beridir tekrarlandığını ancak DP’nin yaşadığı deneyimler ışığında sessiz ve emin adımlarla çalışarak, her genel seçimde olduğu bu seçimde de olumlu sonucun görüleceğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, “3- 5 tane UBP’li vekil istedi diye 2 seçimin birlikte olmasına onay vermeyiz. Seçim tarihi tüm partilerin tartışarak karar verebileceği ve belirleyebileceği bir konudur” dedi.