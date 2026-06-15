KTTB Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları ve İletişim Sorumlusu Erdem Beyoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, karnenin çocuğun belirli bir dönemdeki akademik performansını gösteren bir değerlendirme aracı olduğunu ifade etti.

Bir çocuğun değeri, kişiliği, karakteri, yetenekleri ve gelecekteki başarısının birkaç rakamla ölçülemeyeceğine dikkat çeken Beyoğlu, dolayısıyla karne sonuçlarının aşırı bir övgü ya da ağır bir eleştiri nedeni olmaması gerektiğini belirtti.

Beyoğlu, çocukların başarılarının abartılı şekilde sosyal medya gibi ortamlarda paylaşılmasının çocuğu strese soktuğunu da aktararak, bu durumun ‘ben başarılı olursam sevilirim, değer görürüm’ düşüncesine neden olduğunu, oysa çocukların şartlı sevgi yerine her koşulda sevileceklerini bilmeye ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Özellikle beklenenden düşük not alan çocukların cezalandırılması, suçlanması, aşağılanması ya da başka çocuklarla kıyaslanmasının özgüvenlerini zedeleyebileceği uyarısında bulunan Beyoğlu, karnelerin, çocukları yargılama alanı değil, onların güçlü yönlerini ve ihtiyaç duydukları destek alanlarını fark etme fırsatı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Beyoğlu, her çocuğun gelişim hızı, ilgi alanları ve yeteneklerinin farklı olduğunu da işaret ederek, “Eğitim yalnızca sınavlardan ve notlardan ibaret değildir. Sorumluluk alma, problem çözme, arkadaşlık kurma, empati geliştirme, merak etme ve üretme gibi yaşam becerileri de en az akademik başarı kadar önemlidir.” dedi.

Yaz tatili için tavsiyelerde de bulunan Beyoğlu, çocukların ekran karşısında geçirdikleri süreyi azaltmalarını, açık havada vakit geçirmelerini, spor yapmalarını, kitap okumalarını, sanat ve kültürel etkinliklere katılmalarını, aileleri ve arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirmelerini önerdi.

Beyoğlu, notların bir başarı göstergesi olabildiğini ancak iyi bir insan olmanın, merhametli, dürüst, üretken ve mutlu bir birey olarak yetişmenin önemli olduğunu kaydetti.

Tüm öğrenci, öğretmen ve velileri emekleri için kutlayan Beyoğlu, tüm öğrencilere sağlıklı, güvenli, mutlu ve bol oyunlu bir yaz tatili diledi.