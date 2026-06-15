Meclis Genel Kurulu, komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler kısmında, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Tasarıya İlişkin Ek Raporunu, Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay okudu. Canaltay, Tasarının Komitede oy çokluğu ile kabul edildiğini belirtti.

Raporun sunulmasının ardından Yasa Tasarısı madde madde görüşüldü ve onaylandı. İkinci görüşmesi yapılan tasarının üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından bir sonraki birleşimde yapılacak.

Genel Kurulda ardından Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu ele alındı. Yasa tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi.

Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporunu Canaltay okudu. Yasa tasarısı madde madde görüşüldü ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel kurulda son olarak Doğum ve Ölümlerin Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu görüşüldü. Raporu Canaltay okudu. Yasa Tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi.

İkinci görüşmesi yapılan tasarıların üçüncü görüşmeleri ivediliği olmadığından bir sonraki birleşimde yapılacak.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler oylamanın ardından oturumu kapattı.