Hülya Avşar kabul sırasında yaptığı konuşmada turnuvaya katkılarından ötürü Ataoğlu’na teşekkür ederken, sporun önemine değindi.

Kıbrıs’a sürekli geldiğini ve burada konserler verdiğini anlatan Avşar, bu gelişinde Kuzey Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel yerlerini gezme fırsatı bulduğunu ve Girne Antik Limanı’nı çok beğendiğini de ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde böylesi güzel bir turnuvaya öncülük ettiği için Hülya Avşar’a teşekkür etti.

Hülya Avşar’ı ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyduğunu ifade eden Ataoğlu, yapılan bu güzel organizasyonun devamını diledi.

Ataoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

Sanat hayatınız boyunca gösterdiğiniz başarıların yanı sıra, spora ve gençliğe verdiğiniz destekle de topluma ilham olan bir isimsiniz. Bugün burada, "Hülya Avşar Cup" gibi gençleri spora teşvik eden, dayanışmayı ve kardeşliği pekiştiren bir organizasyon vesilesiyle bulunmanız bizim için ayrıca anlamlıdır. Ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan her türlü kültürel ve sportif etkinlik, özellikle gençlerimiz için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Hülya Avşar Cup gibi organizasyonlar sayesinde hem sporun birleştirici gücü ortaya çıkmakta hem de KKTC’nin güzellikleri uluslararası platformda daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. Bu değerli ziyaretinizin ve turnuvanın, ülkemizdeki gençlerimize örnek olmasını ve onları spora daha fazla yönlendirmesini temenni ediyorum. Sizlere ve ekibinize başarılar diliyor, ülkemizde geçireceğiniz süre boyunca hoş anılar biriktirmenizi diliyorum.”