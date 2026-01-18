Ataoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Yarın yalnızca bir duruşma günü değil, vicdanın, sabrın ve kaybedilen masum hayatların hesabının sorulduğu bir gündür. Kalbimiz Adıyaman’da, enkaz altında kalan hayallerin, yarım kalan çocuklukların ve geri gelmeyecek evlatların yanındadır. Şampiyon Meleklerimizin adı her an nefesimizde, her adalet talebinde yüreğimizdedir.

Bu topraklar, evlatlarını toprağa vermiş ailelerin gözyaşlarını unutmaz. Biz unutmayacağız. Çünkü bu acı, yalnızca o ailelerin değil, hepimizin acısıdır. Bugün mahkeme salonlarında yalnızca dosyalar değil; umutlar, dualar ve adalet beklentisi vardır. Hukukun, gerçeğin önünde eğilmesini, vicdanla aynı noktada buluşmasını istiyoruz.

Bu mücadele, kaybettiklerimizi geri getirmeyecek; ama bir daha hiçbir ailenin aynı acıyı yaşamaması için bir kapı aralayacaktır. Adalet, yalnızca verilen bir karar değil, toplumun geleceğine tutulan bir ışıktır. O ışık sönmesin diye, yan yanayız.

Bu dava yalnızca geçmişin hesabı değil, geleceğin güvenliğidir.

Adalet yerini bulana, sorumlular hak ettikleri cezayı alana kadar tüm kalbimiz, tüm dualarımız Adıyaman’dadır.