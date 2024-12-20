Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güney Afrika'da yapılan Park Jung Tae Uluslararası Tekvando Müsabakaları'nda genel klasmanda ikinci, gençler kategorisinde ise şampiyonluk elde eden KKTC Taekwondo Milli Takımı’nı kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, sergiledikleri üstün performanstan ötürü KKTC Taekwondo Milli Takımı’nı kutladı, gençlerinin bu başarılarından ötürü gurur duyduklarını belirtti.

Ataoğlu, KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’e de böylesi gençleri yetiştirdiği için teşekkür ederken, yeni başarıların da devamını diledi.