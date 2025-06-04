Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, çevre konusuna büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ve göreve geldikten itibaren birçok konuda büyük adımlar attıklarını söyledi.

Bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü için dünya genelinde “Plastik Kirliliğine Son” temasının belirlendiğini aktaran Ataoğlu, “Bu tema, çağımızın en büyük çevre sorunlarından biri olan plastik atıkların doğaya, denizlerimize, toprağımıza ve sağlığımıza verdiği zararlara dikkat çekmektedir.” dedi.

- “Vatandaşlarımızdan beklentimiz tek kullanımlık plastiklerden uzak durmaları ve doğa dostu ürünleri tercih etmeleridir”

Çevre konusunda sıfır atık hareketi kapsamında kararlılıkla çalışmaları yürüttüklerini belirten Ataoğlu, “Bu kapsamda 11 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren ‘Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına İlişkin Tüzük’, plastik kirliliğinin önlenmesi için ülkemizde atılan en önemli adımlardan biridir. Plastik ürünlerin kontrolüne yönelik denetimler Çevre Koruma Dairesi soruşturma memurları tarafından büyük bir hassasiyet ile sürdürülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Plastik poşetlerle ilgili; 18/2012 Sayılı Çevre Yasası’nda değişiklik yapılarak poşet kullanımını en aza indirme çalışmasını tamamladıklarını kaydeden Bakan Ataoğlu, bahse konu Yasa’daki değişikliğin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini anlattı. Ataoğlu, vatandaşların, tek kullanımlık plastiklerden uzak durmalarını ve doğa dostu ürünleri tercih etmelerini istedi.

-“Güngör Katı Atık Depolama alanı ile ilgili ihaleye çıkılma aşamasına gelindi”

“Entegre Katı Atık Yönetimi kapsamında Güngör Katı Atık Depolama alanının tekrar aktive edilmesi ile ilgili çalışmalarımızı büyük bir özveri ve yoğunlukla sürdürmekteyiz.” diyen Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın büyük desteği ile Güngör Katı Atık Depolama alanı ile ilgili ihaleye çıkılma aşamasına gelindiğini duyurdu. Ataoğlu, "ülkenin en önemli sorunlarından olan katı atık alanı ile ilgili en kısa sürede çözüm üreteceklerine olan inancının sonsuz olduğunu" ifade etti.

-“ Eşek Yönetim Projesi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir”

Karpaz yarımadasında bulunan başıboş eşeklerle ilgili kalıcı, sürdürülebilir ve hayvan refahına uygun çözümler üretebilmek amacıyla hazırlanan Eşek Yönetim Projesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Ataoğlu, “Ülkemiz nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde bulunan deniz kaplumbağaları Caretta Caretta ve yeşil deniz kaplumbağası Chelonia Mydas’a ev sahipliği yapmaktadır. Bu amaçla, özellikle yumurtlama dönemlerinde birçok bölgede titizlikle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Ülkede hava kalitesinin de sürekli izlendiğini belirten Ataoğlu, Yakıt Kalitesi Laboratuvarı ile Şubat 2023 tarihinden itibaren ülkeye ithal edilen mangal kömürleri, sanayi kömürleri ve fuel-oilin analiz edildiğini kaydetti.

- “ALO 123 Çevre Şikâyet hattımız devrededir”

Avrupa Birliği finansmanı ile ülke genelinde sürekli Gürültü İzleme Sistemleri kurulacağını anlatan Ataoğlu, söz konusu sistemlerin kurulumuna başlandığını ve Haziran- Temmuz aylarında kurulumun tamamlanacağını söyledi. Ataoğlu, “Yine Avrupa Birliği finansmanı ile Çevre Koruma Dairesi bünyesinde Su kalitesi Laboratuvarı kurulması çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu laboratuvar 2025 yılı içinde faaliyete geçecektir.” dedi.

Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Bakanlık olarak deniz kirliliğinin önlenmesine amacı ile, 14 Aralık 2022 tarihinden itibaren, Soğutma Suyu ve RO (ters ozmoz) da dahil arıtma tesislerinin deniz deşarjlarını çevrimiçi (online) izlenmesine yönelik Sürekli Atıksu İzleme Sistemini (SAİS) devreye koyduk. Bu bağlamda Bakanlığımıza bağlı Çevre Koruma Dairesi’ne başvuruda bulunan yedi tesisin SAİS kurulumu tamamlanmış olup, veriler online olarak Dairemiz tarafından sürekli izlenmektedir. Ayrıca yine Çevre Koruma Dairesine başvuru yapan sekiz tesis için SAİS Kabin kurulumu için çalışmalar başlatılmıştır.

Yine deniz kirliliğinin önlenmesi amacı ile 2004 yılında başlatmış olduğumuz, deniz altında kaçak hatların tespiti ile ilgili derin deşarj hatlarının profesyonel dalgıçlar yardımıyla denetlenmesi çalışmasına devam edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile yürütmekte olduğumuz, Gaziveren, İskele ve Geçitkale bölgelerinde kanalizasyon şebekesi ve Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin hazırlanması çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır.

Uluslararası turizm pazarında da büyük öneme sahip ‘Mavi Bayrak’ projesi kapsamında Girne, Tatlısu ve Bafra bölgelerinde belirlenen pilot tesislerimiz ile başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda düzenli denizsuyu analizlerinin yapılması ve takibi gerçekleştirilmektedir.

Vatandaşlarımızdan bizlere gelen, Çevre Yasası kapsamına giren şikayetlere en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla, ALO 123 Çevre Şikâyet hattımız devrededir. Soruşturma memurlarımız ile kurulan ağ sayesinde anında şikayetler görülmekte ve en kısa sürede müdahale edilmektedir.”

Çevre konularındaki hassasiyet ve çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Ataoğlu, “Unutmayalım ki, doğa bize değil, biz doğaya muhtacız. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras; temiz hava, temiz su, temiz toprak ve yaşanabilir bir çevredir. Bu anlamlı günde tüm vatandaşlarımızı çevreye duyarlı bir gelecek için birlikte çalışmaya ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmaya çağırıyorum.” dedi.