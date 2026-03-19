Ataoğlu mesajında, Ramazan ayı boyunca paylaşmanın, yardımlaşmanın ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiğini belirterek, bu manevi atmosferin bayramda da aynı şekilde devam etmesi temennisinde bulundu.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Ataoğlu, özellikle ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi, büyüklerin ziyaret edilmesi ve çocukların sevindirilmesinin bayramın ruhunu yansıtan en önemli değerler arasında yer aldığını ifade etti.

Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu mübarek günlerin, kırgınlıkların son bulmasına, sevgi, saygı ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum.”

Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Ataoğlu, herkesin sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi dileğinde bulundu.