Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Ataoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Turizm elçisi olarak gördüğümüz rehberlerimizin ülkemizin tanıtımı ve turizm alanındaki kalkınmasında rolü ve önemi büyüktür. Ülkemize gelen turistlerin üzerinde bırakacağı maksimum olumlu izlenimlerin baş mimarı sizlersiniz. Sizlerin başarısı ülkemizin turizm ekonomisinin kalkınmasında ve atılım yapmasında büyük katkılar sağlamaktadır. Bugüne dek rehberlik mesleğine yönelik tüm konularda Bakanlık olarak her zaman rehberlerimizin çözüm ortağı olduk, bundan sonra da bizzat ben ve tüm çalışma arkadaşlarım bu bağı daha da güçlendireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin tanıtımında özveriyle emek vererek çalışan tüm rehberlerimizin gününü kutlarım."