Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün Lapta’da bazı bölgelerde iki saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Lapta dağ kısımları, Lapta Telefon Santrali’nin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta’nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi ve su pompaları ve Başpınar’ın doğusuna elektrik verilemeyecek.