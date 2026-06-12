AA’nın aktardığına göre Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğe Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle iş insanları katıldı.

Büyükelçi Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk dünyasının küresel jeopolitik ve jeoekonomik dönüşüm sürecinde stratejik öneminin arttığını belirterek, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında geliştirilen işbirliği modelinin 21. yüzyılın yükselen ortaklık vizyonunu temsil ettiğini söyledi.

Akgün, dünyanın köklü dönüşüm sürecinden geçtiğini, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiğini, enerji güvenliği, dijitalleşme ve teknolojik rekabetin uluslararası ilişkilerin merkezine yerleştiğini ifade etti.

Türk dünyası coğrafyasının artan stratejik önemiyle öne çıktığını vurgulayan Akgün, Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında köprü niteliği taşıyan bu geniş coğrafyanın enerji kaynakları, genç ve dinamik nüfusu ile büyüyen ekonomileri sayesinde küresel ölçekte daha görünür ve etkin bir konuma geldiğini belirtti.

Akgün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in öncülüğünde TDT bünyesinde ortaya konulan işbirliği vizyonunun büyük önem taşıdığını ifade ederek, ulaştırmadan ticarete, eğitimden dijital dönüşüme kadar geniş alanda geliştirilen ortak girişimlerin üye ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, fikirde, işte birlik” şiarının bugün de Türk dünyasının geleceğine ışık tuttuğunu dile getiren Akgün, “Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında vücut bulan bu vizyonu 21. yüzyılın yükselen işbirliği modeli olarak görmekteyiz.” ifadesini kullandı.

İş dünyaları arasındaki dayanışmanın, karşılıklı ticaretin ve yatırımların artırılmasının bu sürecin en kritik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Akgün, DTİK, Türkiye ile yurt dışındaki Türk kökenli ve Türk dostu iş insanlarını bir araya getirerek ticari, ekonomik ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağladığını kaydetti.

Akgün, Türk dünyasının ortak akıl, ortak dil, ortak vizyon ve ortak irade etrafında şekillenecek geleceğe sahip olduğuna inandığını, bu hedef doğrultusunda işbirliğinin daha da güçleneceğini vurguladı.

– Türk devletlerinin dayanışması güçlü sonuçlar doğuracak

TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan, 1926 yılında Bakü’de düzenlenen Türkoloji Kurultayı’nın Türk dünyasının birlik fikrinin temelini attığını belirterek, bugün TDT çatısı altında hayata geçirilen projelerin kökeninin bu kurultaya dayandığını söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatının bugün başarıyla faaliyet gösterdiğini dile getiren Hasan, devlet başkanları tarafından kabul edilen “2040 Türk Dünyası Vizyonu”nun ekonomi, siyaset ve bilim alanlarında ortak hedefler ortaya koyduğunu anlattı.

Hasan, Semerkant’taki Devlet Başkanları Zirvesi’nde ortak Türk alfabesiyle basılan eserlerin tanıtıldığını hatırlatarak, Türk devletlerinin ortak alfabe konusunda önemli aşamaya geldiğini ve bunun gelecek nesillerin birbirine daha da yakınlaşmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Şuşa Beyannamesi’nin Türk dünyasının birlik sürecindeki önemine işaret eden Hasan, Kafkas İslam Ordusu’nun 1918’de Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesine verdiği desteğin ve Türkoloji Kurultayı’nın ortaya koyduğu birlik ruhunun bugün de yol gösterici olduğunun altını çizdi.

Sovyet döneminde Türkoloji Kurultayı’na katılan çok sayıda aydının 1937-1939 yıllarında baskı ve katliamlara maruz kaldığını belirten Hasan, bağımsızlıklarını kazanan Türk cumhuriyetlerinin 1990’lı yıllardan itibaren yeniden ortak çalışmalar yürütme imkanı elde ettiğini söyledi.

Türkiye’nin Türk dünyasındaki rolünün önemine dikkati çeken Hasan, Türk devletlerinin dayanışma içinde hareket etmesinin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda daha güçlü sonuçlar doğuracağını vurguladı.

– Türk ve Azerbaycan şirketlerinin işbirliklerini üçüncü ülkelere taşıması hedefleniyor

DTİK Azerbaycan Temsilcisi Barış Altıparmak, DTİK’in 90 ülkedeki temsilcilikleri ve iş dünyasından aldığı güçle Türk diasporasının desteklediği önemli bir yapı olduğunu belirterek, TDT 2040 Vizyonu doğrultusunda üye ülkeler arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Küresel dengelerin hızla değiştiği, belirsizliklerin arttığı ve dijital dönüşümün iş yapış biçimlerini yeniden şekillendirdiği bir dönemin yaşandığını dile getiren Altıparmak, Türkiye ile Azerbaycan’ın ortaya koyduğu “Biz birlikte güçlüyüz” anlayışının artık bölgesel bir söylemin ötesine geçerek küresel jeopolitik bir gerçeklik haline geldiğini söyledi.

Bu çerçevede üçlü ülke işbirliklerinin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Altıparmak, çok sayıda Türk şirketine Hollanda, Kazakistan, İngiltere ve Çin başta olmak üzere çeşitli ülkelerden Azerbaycan’daki yatırım ve iş fırsatlarına yönelik işbirliği teklifleri geldiğini anlattı.

Altıparmak, “Sürecin bir sonraki aşamasında Türkiye ve Azerbaycan şirketlerinin iş birliklerini üçüncü ülkelere taşımasını hedefliyoruz. Azerbaycan’da faaliyet gösteren Türk şirketleri ile Azerbaycanlı firmaların kuracağı ortak girişimlerin dünyanın farklı bölgelerinde başarılı ekonomik projelere imza atmasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Biz birlikte güçlüyüz” anlayışına katkı sağlayan iş insanları, kurumlar ve tüm paydaşların büyük değer taşıdığına dikkati çeken Altıparmak, güçlü ekonominin ve güçlü Türk dünyasının ancak ortak hedefler etrafında birleşen aktörlerin işbirliği ve dayanışmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

Katılımcılar arasında iş görüşmeleri gerçekleştirilen programda Azerbaycanlı besteci ve piyanist Turan Manafzade konser verdi.