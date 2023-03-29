Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yapılan çirkin saldırı nedeni ile açıklamada bulundu.

Ataoğlu, “Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın Kıbrıs konusuyla ilgili olarak konferans vermek için gittiği Londra Kings College önünde Rum ve Yunanlı öğrenciler tarafından sözlü saldırıya uğraması tamamıyla saygısızlık ve hadsizliktir” dedi.

Bakan Ataoğlu, “Kıbrıs Türkünü hiçbir ortamda kabul etmeyen bu zihniyetle İki toplumlu federasyon temelinde bir anlaşmanın olmayacağı açıkça görülmektedir. Bu nedenle iki devletli bir çözüm için emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, “Rum tarafının bu yapılanlar karşısında izleyeceği tutumun da yakın takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.