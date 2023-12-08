İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen TTI İzmir 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi Fuar İzmir'de kapılarını açtı.

Türkiye'nin dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren TTI İzmir ile eş zamanlı olarak; 7-10 Aralık tarihleri arasında TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı üçüncü kez, TTI Health 1'inci Sağlık Turizmi Fuarı da ilk kez ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fuar'ın açılışını Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ile diğer kuruluş temsilcileri birlikte yaptı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, turizmde, koronavirüs salgını öncesi rakamlara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye ile KKTC arasında turizmle ilgili projelerin önemini vurgulayan Ataoğlu, KKTC'nin yatak kapasitesinin artırılması konusunda çalışmalar yapılmasının zorunlu olduğuna işaret etti.