Fikri Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“​Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 26. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen değerli dostumuz Sayın Firuz Bağlıkaya’yı en içten dileklerimle tebrik ederim.

​Ülkemizin turizm hedeflerine ulaşmasında, anavatanımız Türkiye ile yürüttüğümüz işbirlikleri her zaman büyük önem taşımaktadır. Sayın Bağlıkaya Kuzey Kıbrıs turizmi için her zaman elini taşın altına koymuş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmine ve tanıtımına katkı sağlamıştır. Bu nedenle Firüz Bağlıkaya ve Yönetimini her zaman takdirle karşılıyoruz.

​Yeni dönemde, gerek Türkiye’den ülkemize yönelik turizm hareketliliğinin artırılması, gerekse ortak pazarlarda el birliğiyle yürüteceğimiz projelerde Sayın Başkan ve ekibiyle güçlü işbirliğimizin devam edeceğine olan inancım tamdır.

​Bu vesileyle, Sayın Firuz Bağlıkaya’ya yeni görev döneminde başarılar diler, TÜRSAB’ın Türk turizmine ve özellikle Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelini yükseltme çabalarına büyük katkılar sağlamasını temenni ederim.”