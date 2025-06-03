Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kooperatifçilik Çalıştayı hakkında bilgi vererek, mukayyittin değişmesiyle bazı sorunlar yaşandığını ancak yeni atanan mukayyit ve Çalıştay döneminde görev alan mukayyittin bir araya gelerek çalışmayı tamamlandığını kaydetti. Ataoğlu, raporun ay sonu yayımlanacağını belirtti.

Yerli üretimin otellerde kullanılmasına yönelik bir çalışma başlatıldığını, bunun yanında kadın kooperatifleriyle toplantılar düzenlediklerini ifade eden Ataoğlu, bu sürecin, ada genelinde geçerli olacak şekilde, kendisinin görevlendirmesiyle 4K Kadın Kooperatifi tarafından yürütüldüğünü dile getirdi.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Fide Kürşat, Binboğa hakkında son durumu sordu. Ataoğlu, Mali polis, Merkez Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası’nın da içerisinde olduğu atanan bir denetleme kurulunun çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti; kapsama Koop-Süt ve Zirai Levazımın da kapsam içerisine alındığını kaydetti. Çalışmaların ay sonu tamamlanması için planlandığını, ancak sürecin biraz uzayabileceğini belirten Ataoğlu, sabah bu konuda bir toplantının yapıldığını, konunun yakın takipçisi olduklarını ifade etti.

Milletvekili İncirli de, yerinden söz alarak, ülke için çok değerli olan Binboğa Kurumu’nun bugünkü durumuna gelinmesinin nasıl fark edilmediğini sorguladı; tedbir almamakla eleştirdi. Eleştiriye yanıt veren Bakan Ataoğlu, tam teşekküllü bir araştırma talep edildiğini ve bu araştırmanın sonuçlarını beklediklerini kaydetti.