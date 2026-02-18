Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ramazan ayının başlayacak olması nedeni ile mesaj yayımladı.

Fikri Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayının rahmetini, bereketini ve manevi huzurunu bir kez daha hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde hissedildiği bu mübarek ayın; toplumumuza sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum.

Ramazan, yalnızca oruç tutulan bir dönem değil; gönüllerimizin yumuşadığı, yardımlaşma ve hoşgörünün güçlendiği, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği çok kıymetli bir zaman dilimidir. Bu müstesna günlerin, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz, sevgi ve saygıyı çoğalttığımız bir iklim oluşturmasını diliyorum.

Bu vesileyle, başta halkımız olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyor; barışın, bereketin ve huzurun hâkim olduğu bir ay geçirilmesini diliyorum."