Ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oluyor…

Lapta’yı etkisi altına alan yağışlar neticesinde Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi tarafından olumsuz durumlar için acil numaralar paylaşıldı.

Acil numaralar şöyle:

LAPTA BÖLGESİ

Himmet Kadıoğlu- 05488291819

Mustafa Keleş- 05488291851

Firat Gültutan- 05488291816

Doğan Ergör- 05488291807

Hakan Güngör- 05488291808

ALSANCAK BÖLGESİ

Enver Özbirim 05488705575

Erhan Günhanlar 05488705574

Kamil Tarancı- 05488705567

ÇAMLIBEL BÖLGESİ

Murat Arslan- 05488291814

Serhat Doğan 05488382574

Özgür Ulugün- 05488291853

ATASER'DEN "EVİNİZDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Dairesi’nden aldığımız bilgiye göre bu gece ve yarın dolu ile karışık yağmurlu bir hava bölgemizde görülecek. Sizden ricamız özelikle bu gece acil bir işiniz olmadıktan sonra evinizden çıkmayınız. Biz sokaktayız…” ifadelerini kullandı.