Ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oluyor…
Lapta’yı etkisi altına alan yağışlar neticesinde Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi tarafından olumsuz durumlar için acil numaralar paylaşıldı.
Acil numaralar şöyle:
LAPTA BÖLGESİ
Himmet Kadıoğlu- 05488291819
Mustafa Keleş- 05488291851
Firat Gültutan- 05488291816
Doğan Ergör- 05488291807
Hakan Güngör- 05488291808
ALSANCAK BÖLGESİ
Enver Özbirim 05488705575
Erhan Günhanlar 05488705574
Kamil Tarancı- 05488705567
ÇAMLIBEL BÖLGESİ
Murat Arslan- 05488291814
Serhat Doğan 05488382574
Özgür Ulugün- 05488291853
ATASER'DEN "EVİNİZDEN ÇIKMAYIN" UYARISI
LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Dairesi’nden aldığımız bilgiye göre bu gece ve yarın dolu ile karışık yağmurlu bir hava bölgemizde görülecek. Sizden ricamız özelikle bu gece acil bir işiniz olmadıktan sonra evinizden çıkmayınız. Biz sokaktayız…” ifadelerini kullandı.