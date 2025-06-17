Polisten yapılan açıklama şöyle:

“17.06.2025 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Gönyeli’de Cengiz Topel Sokak'ta, bir apartman dairesinin yatak odasında, muhtemelen ikametgah sakini çocukların çakmak veya kibritle oynamaları sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, yatak odasında bulunan muhtelif kıyafetler ve mobilyalar yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise yatak odasının sıvaları dökülmüş ve tüm evin duvarları da islenmiştir. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir ikametgah sakini ise, kontrol maksatlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”