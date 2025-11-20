Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu. Başkan Cemaller, sanığı 9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Başkan, polisin 21 Haziran 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında Yenikent’te Şehit Hilmi Mustafa Sokakta seyreden bir araçtan çanta atıldığına dair bilgi aldığını söyledi. Başkan, yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntülerinin ardından içerisinde 22 gram 940 miligram hintkeneviri olan çantayı atan şahsın sanık olduğunun tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Başkan, sanığın 8 Temmuz tarihinde avukatı aracılığıyla polise, teslim olduğunu ifade etti. Cemaller, sanığın yapılan soruşturmanın ardından 11 Temmuz’da yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti. Başkan, sanığı kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğunu ifade ederek, en hafif uyuşturucu türleri arasında olup ceza takdirinde bu husus sanık lehine değerlendirildiğini söyledi.

Başkan, uyuşturucu maddenin türü miktarını, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı.

Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı 9 ay süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.