Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün (12 Mart 2023) tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Balıkesir’de bulunan bir at çiftliği içerisinde, 57 yaşındaki Erkan Oraç satmış olduğu atı, at arabasına bindirmeye çalıştığı esnada, atın kendisine çifte atması sonucu yere düşerek başını parke taşlarına çarptığı açıklandı.

Adı edilen, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı bildirildi. Polisin soruşturması sürüyor.