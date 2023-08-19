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Fatih Erdoğan bilsin ki yanı başımızda işkence yapılmasına müsaade etmeyeceĝiz.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü ya siz?

Farklı ailelerin verdiği bilgiler bir birlerini teyit eder nitelikte.

Cezaevi mahkum yakınları bize ulaşmaya devam ediyor.

Atlı'nın paylaşımı şu şekilde:

Atlı paylaşımında, "Fatih Erdoğan bilsin ki yanı başımızda işkence yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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