Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak cezaevinde mahkumlara işkence yapıldığını iddia etti.
Atlı paylaşımında, "Fatih Erdoğan bilsin ki yanı başımızda işkence yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Atlı'nın paylaşımı şu şekilde:
Cezaevi mahkum yakınları bize ulaşmaya devam ediyor.
Farklı ailelerin verdiği bilgiler bir birlerini teyit eder nitelikte.
KKTC İçişleri Bakanlığı soruşturma açacak mısınız?
KKTC Polis Genel Müdürlüğü ya siz?
Fatih Erdoğan bilsin ki yanı başımızda işkence yapılmasına müsaade etmeyeceĝiz.