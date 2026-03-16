Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin derin bir krizin eşiğinde olduğunu belirterek Ulusal Konsey oluşturulması çağrısında bulundu.

Akpınar açıklamasında, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da hızla genişleyen savaş ortamının artık bölgesel bir güvenlik sorununun çok ötesine geçtiğini ifade etti. ABD–İsrail ve İran hattında başlayan gerilimin Körfez ülkelerini de içine alacak şekilde büyüdüğünü kaydeden Akpınar, Doğu Akdeniz’i doğrudan etkileyecek yeni bir jeopolitik kırılma noktasına gelindiğini belirtti.

Bu gelişmeler karşısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mevcut siyasi yönetiminin krizin boyutlarını doğru okuyamadığını savunan Akpınar, dar bir düşünce birlikteliği ve dağınık koordinasyon yapısı içerisinde doğru kararların ve adımların atılamadığını ifade etti.

Akpınar, bugün konuşulan veya konuşulması gereken konunun yalnızca turizm ya da güvenlik meselesi olmadığını belirterek, gerçek tablonun çok daha ağır olduğunu kaydetti. Başta yükseköğretim ve turizm sektörü olmak üzere ülke ekonomisinin temel taşıyıcı kolonlarının ciddi bir varoluş tehdidi altında olduğunu ifade eden Akpınar, uluslararası öğrenci hareketliliğine dayalı yükseköğretim sistemi ile küresel algıya bağlı turizm sektörünün bölgesel savaş atmosferinden ilk ve en sert şekilde etkilenecek alanlar olduğunu söyledi.

Ekonomik yapı içerisinde kullanılan kredi mekanizmalarının sürdürülebilirliğinin de ciddi bir kırılma noktasına yaklaştığını belirten Akpınar, tedbir alınmaması halinde önümüzdeki dönemde ekonomik daralma ile birlikte sektörel çöküş riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti.

Demokrat Parti olarak haftalardır yaptıkları uyarıyı bugün daha güçlü bir şekilde yinelediklerini kaydeden Akpınar, “KKTC’de acilen Ulusal Konsey oluşturulmalıdır” dedi.

Akpınar, Cumhurbaşkanı, Başbakan, hükümet ortakları, muhalefet partileri ve Meclis dışında temsil gücü bulunan siyasi partilerin derhal bir araya gelmesi gerektiğini belirterek devlet aklıyla çalışan bir kriz yönetim mekanizmasının kurulması çağrısında bulundu.

Bugün ihtiyaç duyulan şeyin günlük siyasi polemiklerin ötesinde ulusal sorumluluk bilinci ve ortak devlet refleksinin oluşturulması olduğunu ifade eden Akpınar, küresel siyasetin hızla değiştiği bu süreçte her gün yeni bir gerçekliğe uyanılacağını kaydetti.

Uluslararası gelişmelerin askeri dengelerle birlikte ekonomik ve toplumsal yapıları da kökten değiştirmeye başladığını belirten Akpınar, bu nedenle reaktif değil stratejik bir devlet aklıyla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Demokrat Parti olarak acilen Ulusal Konsey oluşturulması çağrısını yinelediklerini belirten Akpınar, “KKTC bu krizi hazırlıksız yakalanarak kaldıramaz. Bugün atılmayan adımların bedelini yarın tüm toplum olarak ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akpınar, bu çağrının bir devlet sorumluluğu gereği olduğunu belirterek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğinin günlük siyasi hesapların ötesinde ortak akıl ve ulusal dayanışma ile korunabileceğini kaydetti.

Demokrat Parti olarak ülkenin güvenliği, ekonomisi ve geleceği için her türlü ulusal dayanışma mekanizmasının kurulmasına katkı koymaya hazır olduklarını da kamuoyuna saygıyla duyurduklarını belirtti.