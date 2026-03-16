Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nden nakdi yardım almakta olan engellilere, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoklama bildirgeleri gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu bildirgelerin en geç 31 Mart 2026 tarihine kadar Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri veya bürolarına ulaştırılması gerekiyor.

Herhangi bir nedenle yoklama bildirgesi eline ulaşmayanların ise Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri veya bürolarından yoklama bildirgelerini temin edebileceği belirtildi.

Açıklamada, 31 Mart 2026 tarihine kadar yoklama bildirgelerini Çalışma Dairesi Amirlikleri veya bürolarına ulaştırmayanlara verilen nakdi yardımın Nisan ayı itibarıyla durdurulacağı ifade edildi.

Nakdi yardımın durdurulmaması için tüm engelli vatandaşların gerekli duyarlılığı göstermesinin önemle rica edildiği kaydedildi.