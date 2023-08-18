Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından engellenmeye çalışılan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

UBP’li vekil Atun, “Sivil vatandaşlarımızın KKTC topraklarına rahatça ulaşımı için son derece önemli bir insani ihtiyaç olan Pile-Yiğitler yolunun yapımını kolaylaştırması gerektiği yerde, BM'nin Güney Kıbrıs'ın temsilcisi gibi hareket ederek yol çalışmalarını fiziki müdahalelerle durdurmaya çalışması kabul edilebilir değildir. Bugün devletimizin ve vatandaşlarımızın kararlılığı en net şekilde gösterilmiş ve KKTC topraklarında yetkisiz şekilde kurulan BM barikatları dağıtılmıştır” dedi.

Atun, “Şunu unutmamak gerekir ki KKTC sınırları içindeki yola barikat kurmak, fiziken engellemeye çalışmak BM'nin ne görevi ne de haddinedir” ifadelerini kullandı.

“BM barikatlarını bilakis dünya üzerinde sivilleri haksızca katledenlerin önüne kurmalıdır” diyen Atun, şöyle devam etti:

“Güney Kıbrıs yönetiminin güvenlik kurumu gibi hareket eden ve onlarla söz birliği yapan BM'yi kınıyorum.”