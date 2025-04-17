Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Başbakan Ünal Üstel hakkında yaptığı hakaret içerikli paylaşıma tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Atun, “UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sn. Ünal Üstel’e yönelik olarak danışman sıfatı taşıyan bir şahsın sarf ettiği sözleri sineye çekmemiz, görmemezlikten gelmemiz, kayıtsız kalmamız söz konusu değildir. KKTC Başbakanına sarf edilen ifadeleri, aynı şekilde sahibine iade ediyorum” dedi.

Atun, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin iktisadi, siyasi ve sosyal alanda kalkınması adına kendi döneminde işbirliği zemininin gelişmesine; güçlenmesine büyük önem veren; Anavatanına gönülden bağlı devlet adamı çizgisini samimiyet içinde sürdüren Sn. Ünal Üstel’den bu nahoş sözlerini sahibini haddini bilmeye ve yine aynı yoldan özür dilemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.