Av ruhsat işlemeleri için, İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne kaymakamlıkları yarın 09.30-12.00 saatleri arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Kaymakamlıklarla yaptığı değerlendirme sonrasında yeni av sezonunda güncel av ruhsatlarını henüz alamamış veya çıkartamamış olan avcıların ruhsatlarını yenileyebilmelerine olanak sağlamak amacıyla yarın 09.30-12.00 arasında İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne kaymakamlıklarının açık olması ve hizmet vermeye devam edilmesine karar verildi.