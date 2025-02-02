Polisin açıklaması şöyle:

01.02.2025 tarihinde, saat 22.45 sıralarında, Dipkarpaz - Zafer Burnu Anayolu üzerinde, polis tarafından iki ayrı araçta yapılan aramada; A.Y.(E-50)’nin adına kayıtlı av tüfeği ile 175 adet av tüfeği fişeklerini, N.Ö.(E-52) adına kayıtlı av tüfeği ile 25 adet av tüfeği fişeklerini, İ.T.(E-63)’nin adına kayıtlı av tüfeği ile 200 adet av tüfeği fişeklerini, H.E.(E-56)’nin adına kayıtlı av tüfeği ile 200 adet av tüfeği fişeklerini ve M.D.(E-39)’nin ise adına kayıtlı av tüfeği ile100 adet av tüfeği fişeklerini ava açık olmayan bir günde yetkili makamdan izinsiz olarak kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.