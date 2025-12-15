2025 Yılı Büyük Av Mevsimi kapsamında, Polis Ekipleri ile Av Korucuları tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen avcı kontrollerinde iki kişi, ava kapalı bölgelerde kanunsuz avlanırken suçüstü tespit edildi.

Yapılan denetimler sonucunda, H.B. (23) Güneşköy’de 53 numaralı ava kapalı bölge içerisinde, H.Ş. (49) ise Ergazi ile Turnalar köyleri arasındaki 14 numaralı ava kapalı bölge içerisinde yasa dışı olarak avlandıkları sırada yakalandı.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılırken, olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.