Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi'nin zayıf büyüme ve olası resesyonla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Madrid'de açıklamalarda bulunan De Guindos, göstergelerin 2023'ün ikinci yarısında teknik bir resesyon olasılığını teyit ettiğini söyledi. Faiz politikasına ilişkin açıklama yapmayan De Guindos, gelen verilerin belirsizliğini koruduğuna ve beklentilerin aşağı yönlü olduğuna vurgu yaptı.

Euro Bölgesi'nin geçen çeyrekte resesyona girmiş olabileceğini ve beklentilerin zayıf kalmaya devam ettiğini belirten de Guindos, "Enflasyonda son dönemde görülen hızlı yavaşlama artık duraklayabilir. Euro Bölgesi büyümesi 2023'ün büyük bölümünde sıfırın iki ucunda seyrediyor. Bu durum ECB'nin hedefini yıllardır aşan ve politika yapıcıları geçen yıl faiz oranlarını rekor seviyelere yükseltmeye zorlayan enflasyonu soğutmaya yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar, bu yıl ECB'den en az beş faiz indirimi beklerken, ilk hamlen mart ya da nisan ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

Euro Bölgesi'nde enflasyon yılı yüzde 2,9 ile tamamladı. ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine ise gelecek yıl ulaşacağı tahmin ediliyor.