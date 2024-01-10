Polisten yapılan açıklamaya göre 1-7 Ocak tarihleri arasında 56 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 22’si yaralanmayla ve 34’ü hasarla sonuçlanırken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 28 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (18) , dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (11), yakın takip (10) ve diğer etkenler (6) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3 milyon 248 bin 14 TL olarak açıklanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa 24, Gazimağusa 11, Girne 11, Güzelyurt 5, İskele 5”

-“Trafik kontrollerinde 3 bin 388 araç sürücüsü rapor edildi”

Ülke genelinde 1-7 Ocak tarihleri arasında, polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu toplam 13 bin 618 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 3 bin 388 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 781 ) , mobil araç ile tespit edilen sürat suçları ( 681 ) , tehlikeli sürüş ( 20 ), dikkatsiz sürüş ( 31 ), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ( 164 ), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ( 14 ), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ( 94 ), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ( 285 ), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ( 32 ), trafik levha ve işaretlerine uymamak ( 125 ), trafik ışıklarına uymamak ( 3 ), muayenesiz araç kullanmak ( 41 ), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ( 54 ), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak ( 14 ), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak ( 1 ), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ( 1 ), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ( 7 ), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak ( 27 ) ve bin 694 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. Toplam 234 araç trafikten men edilmiş ve sürücü ise tutuklanmıştır.”