Çalıştayın açılış konuşmalarını TÜRK-BİR Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı ile Ufuk Derneği Başkanı Şenay Osman yaptı. Prof. Dr. Arıklı, Türk medyasının Avrupa’da Türk toplumunun sesi olduğunu vurgulayarak, etik gazetecilik, dijital dönüşüm ve diasporada medya temsili gibi konuların önemine dikkat çekti. Arıklı, “Türk dünyası sadece Orta Asya’dan ibaret değildir. Türk’ün olduğu her yer, Türk dünyasıdır. Türkiye’nin güçlü olması bizlere de güç verecektir. Bizler güçlü bir Türkiye ile var olduk ve var olmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Ufuk Derneği Başkanı Şenay Osman ise konuşmasında, Avrupa’dan gelen gazetecileri Üsküp gibi tarihi bir Osmanlı şehrinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Osman, “Türk dünyasının sesi bugün Üsküp’ten yükseliyor. Ortak değerlerimiz ve doğrularımız etrafında buluşmak, hepimiz için büyük bir mutluluktur,” dedi.

Çalıştayda, Almanya’dan Kanal Avrupa TV sahibi Ali Paşa Akbaş, İngiltere’den Avrupa Gazetesi sahibi Vatan Öz, Hollanda’dan Deniz Radyo TV sahibi Özcan Özbay, İsviçre’den İsviçre Post temsilcisi Levent Karaağaç, Avusturya’dan Avusturya Günlüğü’nden Adil Elmas, Belçika’dan Yeni Vatan Gazetesi’nden Ertan Öz ve Kosova’dan Tan Post Haber’den İbrahim Arslan deneyimlerini ve çözüm önerilerini paylaştı.

Katılımcılar, Avrupa’da Türk medyasının karşılaştığı yapısal ve finansal zorluklardan, basın özgürlüğü sorunlarına kadar pek çok başlıkta çözüm yollarını tartıştı. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Güven Arıklı, konuşmaların ardından yılda üç kez dünyanın farklı ülkelerinde benzer çalıştayların düzenleneceğini ve Türk dünyasının sesinin daha güçlü şekilde duyurulacağını ifade etti.

Program sonunda çalıştaya katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edilirken, katılımcılar verimli bir organizasyonun mutluluğunu paylaştı