Ercan Havalimanı’nda narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki verdiği yolcunun üzerinde uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapan N.E. (E-41), narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arandı.

Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Olayla ilgili tutuklanan N.E. hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.