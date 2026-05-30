Polis açıklamasına göre yangın, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.40 sıralarında Ağıllar Mevkii’nde meydana geldi. Elektrik trafosundan atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma sürüyor.

Mehmetçik’te belediyeye ait çöplük alanında meydana gelen başka bir yangında ise üç dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, çöpler ve eski araba lastikleri yandı.

Saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, önceden yanan ve üzeri toprakla örtülen çöp ve molozların rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendiği belirtildi. Yangına polis itfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra Mehmetçik Belediyesi’ne ait su tankerleri ve iş araçlarıyla müdahale edildi. Soruşturma devam ediyor.

Gönyeli’de Ulus Sokak üzerinde bulunan boş bir evin garaj kısmında çıkan yangında ise çeşitli eşyalar zarar gördü.

Saat 18.45 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebeple çıkan yangın sonucu garaj içerisinde bulunan muhtelif giyim eşyaları, kitaplar ve PVC garaj kapısı yanarken, pencere camı da ısının etkisiyle çatladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Geçitkale - Mallıdağ arasında bir arazi içerisinde meydana gelen diğer yangında ise traktöre bağlı balya yapma makinesi tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

29 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.50 sıralarında meydana gelen olayda, balya bağlama işi yapıldığı sırada makineye ait rulmanların sürtünme nedeniyle aşırı ısınarak yangına sebep olduğu belirtildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tüm olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğü kaydedildi.