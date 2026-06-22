Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyretmesi günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Avrupa'daki bazı ülkelerde hava sıcaklığı 40 dereceyi de aşarken sıcak hava dalgasının ay sonuna kadar etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

İspanya yaz döneminin ilk sıcak hava dalgası nedeniyle alarma geçti. Ülkenin güney batısındaki Kanarya Adaları ile güneydoğusundaki Murcia bölgesi hariç diğer 15 bölgede 42 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarından dolayı Sivil Koruma ekiplerince kırmızı veya turuncu seviyesinde alarma geçildiği bildirildi.

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), 20 Haziran'da başlayan sıcak hava dalgasının 25 Haziran'a kadar devam etmesinin beklendiğini duyurdu. AEMET'in tahminlerine göre Endülüs bölgesinde sıcaklıkların 42 dereceye kadar yükseleceği, diğer bölgelerde ise 38-41 derece olacağı belirtildi.

Sağlık ekipleri, Katalonya'da 21 Haziran Pazar günü sıcaklardan dolayı baygınlık geçiren 55, Bask bölgesinde ise 25 kişiye müdahale etti.

Diğer yandan İspanya ile Suudi Arabistan arasında 21 Haziran'da oynanan Dünya Kupası maçı için bazı kentlerde meydanlarda kurulan dev ekranlar, sıcaklardan dolayı kaldırıldı.Fransa’da aşırı sıcaklıklar yaklaşık 10 gündür etkisini sürdürürken ülke genelinde 49 vilayette alarm seviyesi kırmızıya, 40 vilayette ise turuncuya yükseltildi. Bfmtv'ye göre, Fransızlar 21 Haziran’da ülke genelinde ortalama 21,4 derece ile son 7 yılın en sıcak gecesini geçirdi.

Bugün çok sayıda şehirde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması, Bordeaux şehrinde ise 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta bazı okullarda esnek saat uygulamasına geçilirken, bugün itibarıyla 845 okulda eğitim öğretime ara verildi. Üniversite sınavlarının sözlü oturumları da bazı şehirlerde ileri bir tarihe ertelendi.

Ayrıca ülke genelinde hafta sonundan bu yana serinlemek için suya giren 2’si çocuk 13 kişi hayatını kaybetti. Fransa’nın Cher vilayetine bağlı Touchay kasabasında dün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor. Yaklaşık 25 hektar tarım arazisinin kül olduğu yangında 3 itfaiye eri hafif yaralandı.