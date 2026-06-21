Şimdiye kadar koltuğunu bırakmayacağını ve kendisine yönelik her türlü liderlik meydan okumasına karşı sonuna kadar savaşacağını ısrarla vurgulayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer için çember daralıyor. Hükümet kanadında son 48 saat içinde rüzgar tamamen tersine dönmüş durumda. Çok sayıda hükümet yetkilisi, Başbakan’ın en erken pazartesi günü istifa planını kamuoyuyla paylaşabileceğini düşünüyor.

BAKAN KYLE’DAN ‘ÜLKENİN ÇIKARLARI’ VURGUSU

Sürecin ne kadar hızlı ilerlediğinin en net göstergesi, İş Dünyası Bakanı Peter Kyle’ın bu sabah BBC’ye yaptığı açıklamalar oldu. Kyle, Başbakan’ın “ülkenin çıkarları için en doğru olanı” yapacağını belirtti. Bakan ayrıca Starmer’ın şu anda karşı karşıya olduğu zorlukları ve siyasi gerçekleri derinlemesine değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.

Halihazırda onlarca milletvekili Starmer’a istifa çağrısı yapmıştı. Perşembe gününden bu yana bu listeye kabinenin kıdemli bakanları da kapalı kapılar ardında katıldı. Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ve Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander gibi isimlerin Başbakan’a “gitme zamanının geldiğini” söylediği sızdı. Bu isimlerin hâlâ görevlerinde kalmaya devam etmesi ise Starmer’ın partideki otoritesinin ne derece çöktüğünü gösteren en büyük kanıt olarak yorumlanıyor.

YENİ BAŞBAKAN KİM OLACAK?

Mevcut tabloda Andy Burnham, Birleşik Krallık’ın bir sonraki başbakanı olmak için açık ara en güçlü favori konumunda. Eğer Starmer önümüzdeki günlerde istifasını sunarsa, akıllardaki ilk soru gerçek bir liderlik yarışının yaşanıp yaşanmayacağı olacak.