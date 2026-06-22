Londra, 22 Haziran 26 Birleşmiş Milletler (BM), doğal El Nino hava olayının yeni aşamasının birkaç hafta içinde başlayabileceği uyarısında bulundu. Bu durum, zaten iklim değişikliğinin yarattığı baskının altındaki gezegende sıcaklıkları artıracak.

BBC’nin aktardığına göre Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino'nun bu yılın sonuna kadar şiddetini artırarak dünyanın büyük bir bölümünde daha aşırı hava olaylarına yol açabileceğini bildirdi.

Ulusal hava durumu kuruluşlarından gelen çeşitli tahminler, bunun şimdiye kadar kaydedilen en güçlü El Nino'lardan biri, yani muhtemel bir "süper" El Nino olabileceğini gösteriyor.

El Nino'nun kesin zamanlamasını ve şiddetini tahmin etmek zor olabilir ve bilim insanları ipuçları bulmak için Büyük Okyanus'un orta kesimlerindeki bir bölgede koşulları izliyor.

El Nino, rüzgarlardaki değişim nedeniyle daha sıcak suların tropikal Büyük Okyanus'a yayılmasıyla oluşur.

Bir El Nino olayı bekleniyordu, ancak birçok bilim insanı bunun alışılmadık derecede güçlü olabileceğine inanıyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisi'nde aylık ve yıllık tahminlerden sorumlu Prof. Adam Scaife, "Büyük bir olayın geleceğinden çok eminiz. Hatta rekor bir olay bile olabilir" diyor.

Bilim insanlarının güçlü bir El Nino beklemelerinin nedenlerinden biri okyanus yüzeyinin derinliklerinde yatıyor.

Uydu, şamandıra ve okyanus şamandıralarından elde edilen veriler, Büyük Okyanus'ta doğuya doğru, yüzlerce metre derinliğe kadar ilerleyen, alışılmadık derecede sıcak bir su dalgasının (bazı yerlerde ortalamanın 6°C üzerinde) olduğunu gösteriyor.

ABD bilim kuruluşu NOAA'nın İklim Tahmin Merkezi'nden fizik bilimci Michelle L'Heureux, bu suların sıcaklığının "gördüğümüz en güçlü El Nino olaylarından bazılarıyla yarışabileceğini" söylüyor.

Bu derin deniz ısısı genellikle yüzeydeki daha sıcak suların habercisi ve bu da yukarıdaki havayı ısıtarak dünya çapındaki hava modellerini bozmaya katkıda bulunuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “El Nino koşulları, küresel ısınmanın ateşine benzin dökecek” dedi. “Etkileri daha da sert olacak, daha da uzağa yayılacak ve yıkıcı bir hızla sınırları aşacak.”

Hiçbir El Nino olayı birbirinin aynısı değil ve farklı yerler yılın farklı zamanlarında etkilenebiliyor.

Ancak güçlü bir El Nino, tipik olarak Güney Amerika, Güneydoğu Asya ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde sıcak ve kuru havayı besleyerek kuraklık ve orman yangınları olasılığını artırır.

Ayrıca Hint musonunu zayıflatabilir ve Büyük Afrika Boynuzu'nun kuzey bölgelerine daha kurak koşullar getirebilir; daha yoğun yağışlar ise ABD'nin güneyinde sel riskini artırabilir.

El Nino, İngiltere kışlarının ılıman başlaması ve soğuk bitmesi olasılığını bile artırabilir fakat kuzeybatı Avrupa'daki hava durumuyla bağlantıları o kadar güçlü değil.

Geçmişteki olaylar, gıda fiyatlarında ani artışlara ve küresel düzeyde yüz milyarlarca, hatta trilyonlarca dolarlık gelir kaybına yol açtı. Mahsul kıtlığı ve ticaretteki aksamalar tedarik zincirleri ve ekonomiler üzerinde dalgalanmalara neden oldu.

ABD'deki Berkeley Earth grubundan iklim bilimci Zeke Hausfather, "2027 yılının, şu anki tahminlere göre, dünyanın kayıtlara geçen en sıcak yılı olması çok muhtemel" diyor.