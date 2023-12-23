Avrupa'da etkili olan Pia fırtınası can aldı.

Şiddetli rüzgarlar İngiltere, Belçika, Almanya ve Hollanda'da günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Belçika'nın Oodinard kentinde 20 metrelik bir Noel ağacı devrildi. Kentin tarihi merkezinde yaşanan olayda 63 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ağacın uygun şekilde sabitlenmemiş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Hollanda'da da ağaç devrilmesi sonucu yaralanan bir kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Pia Fırtınası hava ulaşımını da aksatıyor. İngiltere’nin Manchester Havalimanı’na yaklaşan bir yolcu uçağının kuvvetli rüzgarla savrulduğu anlar kameralara yansıdı.

Finnair firmasına ait uçak, ilk denemede pas geçtiği piste ikinci seferde inebildi.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Almanya'nın Hamburg kentinde ise sokaklar su altında kaldı. Demiryolu ulaşımı da aksadı.