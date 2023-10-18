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Sahte reçete soruşturmasıyla ilgili konuşan Yücelen, ilginç bir süreç yaşandığını belirterek, 'toplumda sanki tüm eczacılar tutuklanacak' gibi bir algı olduğunu belirtti. Özellikle soruşturmanın ilk günlerinde tutuklanan eczacı ve doktorların mağdur olduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu olaylar olmadan önce atıl ilaç görenler 'herhalde tarihleri geçti' diye bakardı ancak şimdi ilaç görüldüğü anda Polise haber veriliyor. Av mevsimi başladığında avcıların ovalarda gezmesi ile bu ihbarlar daha da artacak. Bu süreç çok önceden başladı, limse bir anda tutuklanmadı ancak Polis sağlıklı çalışmayı da yapmadı. Söz konusu kişilerin takip edilip, incelenmesi lazımdı ve ayrım yapılması lazımdı. Bu yapılmadı. Polis 3 hasta aradı, karşıdaki hasta 'ilacı almadım' dediği anda 3 reçetede insanları toplum önüne atıp, linci sağladılar'

"Sigortalar bu durumun böyle döndüğünü biliyor"

Burada bir sistem yaratılığını ve bunun suistimale açık olduğunu belirten Avukat Hasan Yücelen, bir doktorun 30 bin reçete yazdığını, bu reçeteleri de sosyal sigortaların ödediğini kaydetti. Tutuklu eczacılara, tutuklu oldukları sürede ödeme yapıldığını belirten Yücelen, 'sigortalar bunun böyle döndüğünü bildiği için o reçeteleri onayladı, sigortalar bu durumu sorgulamadı' diye konuştu.

"Süreç yanlış işledi, Polis baskın yapacaktı"

Sürecin sağlıklı ilerlemediğini dile getiren Yücelen, sözlerine şöyle devam etti:

Polis ve sosyal sigortalar ilk etapta şüphelendikleri eczacıların listesini çıkaracaktı ve oralara baskın yapacaktı. Küpürü kesik ilaç varmı diye bakacaklardı. Lefke bölgesinde 26 torba ilaç bulundu, küpürsüz. Demek ki küpürler önemli. Ya asker ödedi bunları ya da sigortalar. Asker suistimale açık değil ama sigortalar suistimale açık. İşte tüm bunlara bakılması gerekiyordu. Şu an bu soruşturma bu şekilde bir yere varamaz. '55 milyonluk bir vurgun var, bu mahkemeye çıkanlar tutuklular o parayı yedi' böyle bir algı var. Hayır yok.

Yücelen: İşi sansasyonel boyuta taşıma çabası var

Bunun resmi evrak sahtelemeye de girmediğini belirten Yücelen, davaların 'sahtekarlıkla para temini' üzerinden ilerlemesi gerektiğini belirtti. Soruşturma kapsamında mantık dışı işlemler yapıldığını savunan Yücelen, 'işi sansasyonel boyuta taşıma çabası var' diye konuştu.

"Tam bir travma yaşanıyor"

Şu an doktorların reçete yazmaktan kaçındığını, sigorta kapsamında olan eczanelerin de 'beni ne zaman alacaklar' endişesi taşıdığını belirterek, tam bir travma yaşandığını dile getirdi.

Kelepçe tartışması...

Kelepçe tartışmalarının bir kriteri olmadığını belirten Yücelen, Polisin yasayı uyguladığını, bu kişilerin tutuklu olduğunu ve kelepçe takılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.