Yaz mevsimini yaşayan Güney Yarım Küre ülkesi Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Victoria eyaletindeki yangın hızla büyürken şimdiye kadar 350 bin hektar alan kül oldu. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu ülkede "afet durumu" ilan edildi.

"HAFTALAR SÜREBİLİR"

300'den fazla yapının yandığı ve binlerce insanın elektrik ve susuz kaldığı bölgede ayrı ayrı 30'dan fazla yangının olduğu belirtildi.

Victoria eyaletinin komşusu Yeni Güney Galler'de de sınıra yakın yangınların da çıkmaya başladığı duyuruldu. İtfaiyedense yangınlarla ilgili karamsar açıklamalar geldi.

2020'deki Türkiye'nin yüzölçümü kadar bir alanın yandığı ve 33 kişinin öldüğü yangını hatırlatan itfaiye yetkilileri, 2026 yangınlarının o dönemden beri yaşanan en kötü yangın serisi olduğunu belirtti.

"Yangınların kontrol altına alınması haftalar sürer" diyen bir yetkili havanın sıcak, kuru ve rüzgarlı olmasının müdahaleleri zorlaştırdığını söyledi.

MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

70'i aşkın hava aracıyla yangına müdahale edildiği duyurulurken Victoria eyaletinin en önemli kenti Melbourne'ün dumanlardan kaynaklanan hava kirliliğine maruz kaldığı belirtildi.

Parça parça olan yangınların en büyüğünün Longwood kenti yakınlarında olduğu ve 130 bin hektar alanı yaktığı belirtildi. Longwood'daki yangına müdahale eden ekipler ölenlerin olduğunu belirtirken henüz sayı vermedi.

BİNLERCE CANLI TELEF OLDU

Ülkede yangın seferberliği başlarken ormanlarda ve yangının etkilediği bölgelerde yaşayan binlerce hayvanın da telef olduğu belirtildi.

Son dönemde en büyük yangını 2020 yılında yaşayan Avustralya'da o yangın “Kara Yaz” olarak nitelendirilmişti. 33 kişinin öldüğü yangında doğadaki 3 milyar canlının ya öldüğü ya da yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ekstrem hava olaylarının yaşanma sıklığının arttığı belirtilen Avustralya'da yeryüzü sıcaklığının 1910'dan bu yana 1.51 derece arttığı ifade ediliyor.